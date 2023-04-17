الحكم على المعارض الروسي فلاديمير كارا-مورزا بالسجن 25 عاما

قضت محكمة في موسكو بسجن المعارض فلاديمير كارا-مورزا 25 عاما بعد إدانته بتهم عدة من بينها "الخيانة العظمى".



وبعد محاكمة أجريت جلساتها خلف أبواب مغلقة، أعلنت المحكمة أنها أدانت كارا-مورزا بتهمة "الخيانة العظمى" ونشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي والعمل غير القانوني لصالح منظمة "غير مرغوب فيها"، وفق ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس.