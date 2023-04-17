ايران تحكم على عسكريين أدينوا على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية في العام 2020

قضت محكمة إيرانية بسجن عشرة عسكريين أدينوا على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية قرب طهران في كانون الثاني2020، وفق ما أوردت وكالة أنباء السلطة القضائية.



وحُكم على المتهم الأبرز، مسؤول وحدة الدفاع الجوي، بالسجن عشر سنوات لتصرفه على عكس التوجيهات الصادرة عن القيادة.



كما حُكم على تسعة عسكريين آخرين بالسجن لفترات تتراوح من سنة وحدة إلى ثلاث سنوات، بحسب وكالة ميزان أونلاين.



قالت "جمعية عائلات الضحايا" من جهتها عبر تويتر إنها لا تعترف بمحاكم النظام الايراني، مطالبة بمحكمة دولية محايدة للنظر في هذه "الجريمة".