موفد الأمم المتحدة إلى السودان يعرب عن خيبة أمله الشديدة للإلتزام الجزئي بالهدنة الإنسانية

موفد الأمم المتحدة إلى السودان يعرب عن خيبة أمله الشديدة للإلتزام الجزئي بالهدنة الإنسانية

أعرب موفد الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس الإثنين عن خيبة أمله الشديدة من إنتهاكات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للهدنة الإنسانية التي وافق عليها الطرفان الأحد.



وقال في بيان إن "وقف الأعمال العدائية لأغراض إنسانية الذي التزم به الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يتم الوفاء به إلا جزئيًا أمس الأحد. كما أن الإشتباكات اشتدت صباح اليوم الإثنين".