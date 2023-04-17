إعادة فتح سفارتي ايران والسعودية في الرياض وطهران في التاسع من أيار المقبل

في آخر مستجدات العلاقات الايرانية-السعودية، أعلن المدير العام لشؤون الخليج العربيّ في وزارة الخارجية الايرانية علی رضا عنایتي، أنّه ستتم إعادة فتح سفارتي ایران والسعودية في الرياض وطهران في التاسع من أيار المقبل.



ولفت عنايتي إلى أنّه من المتوقع أن يجتمع وزيرا الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان والسعودي فيصل بن فرحان في المستقبل القريب.



وعن حضورِ ايران قمة لقادة الدول العربية، فعلقَ عنيايتي، قائلاً إنّ بلادَه لم تستسلم دعوة للمشاركة في اجتماع جامعة الدول العربية.