كنعاني: المحادثات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة

علّق المتحدث بإسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني على زیارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لطهران والاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ أشهر، قائلاً إن المحادثات بينهما متسمرة.



وأمل كنعاني أن تلتزم الوكالة بالمسار الفني وأن تبذل قصارى جهدها للابتعاد عن التأثيرات والضغوط السياسية.



واعتبر أن التقدم في هذه العملية سیترك آثارا ایجابیة على المفاوضات غير المباشرة بين ايران والولايات المتحدة.