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الاتحاد الأوروبي يعتبر الحظر البولندي والمجري على الحبوب الأوكرانية "غير مقبول"

أخبار دولية
2023-04-17 | 07:22
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الاتحاد الأوروبي يعتبر الحظر البولندي والمجري على الحبوب الأوكرانية &quot;غير مقبول&quot;
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الاتحاد الأوروبي يعتبر الحظر البولندي والمجري على الحبوب الأوكرانية "غير مقبول"

نددت المفوضية الأوروبية الاثنين بتدابير حظر فرضتها بولندا والمجر على استيراد الحبوب وغير ذلك من المواد الغذائية من أوكرانيا.
 
     
وتمر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الاتحاد الأوروبي لدى توجهها إلى بلدان أخرى منذ أدى الغزو الروسي إلى إغلاق الممرات التقليدية التي تعتمد عليها أوكرانيا في البحر الأسود.
 
     
لكن نتيجة صعوبات لوجستية، تتكدّس الحبوب ما يؤدي إلى تراجع الأسعار، وهو ما أدى إلى احتجاجات في صفوف المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي.

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