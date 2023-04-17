المجلس العسكري البورمي يفرج عن ثلاثة آلاف سجين لمناسبة رأس السنة البوذية

بدأ المجلس العسكري في بورما إطلاق سراح أكثر من ثلاثة آلاف سجين بمناسبة رأس السنة البوذية، من دون تحديد إن كان سيفرج عن أشخاص سُجنوا خلال الحملة الأمنية الدامية على المعارضة.





أوقف الجيش الآلاف منذ نفّذ الانقلاب قبل أكثر من عامين والذي تسبب باضطرابات وأثار مواجهات واسعة النطاق مع مقاتلين مناهضين للانقلاب.





وقال الفريق الإعلامي التابع للمجلس العسكري في بيان إن زعيمه مين أونغ هلاينغ "عفا عن 3015 سجينا.. لإحياء رأس السنة البورمية من أجل راحة بال الشعب ولأسباب إنسانية".





وأضاف أنه سيتعيّن على الأشخاص الذين يكررون ارتكاب أي جرائم تمضية باقي فترات محكوميتهم مع عقوبات إضافية.