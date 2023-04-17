ميركل ستتقلد ارفع وسام الماني رغم انتقادات طالت سياستها

تتقلد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل أرفع وسام في ألمانيا الاثنين على الرغم من الانتقادات التي طالت سجلها، ولا سيما سياستها النووية وتساهلها حيال موسكو.





وستتسلم ميركل التي قادت ألمانيا بين 2005 و2021، وسام الصليب الأكبر للاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الاثنين الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي.





ولم يحظ بهذا التكريم سوى المستشارين الأسبقين كونراد أديناور وهلموت كول.