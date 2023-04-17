إيران تأمل في إعادة فتح سفارتها في السعودية بحلول 9 أيار

تأمل إيران في إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في السعودية بحلول 9 أيار وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في آذار والذي يهدف إلى استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، على ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "اتفاقية بكين بن وزارتي خارجية الجانبين تسير بشكل جيد وبسرعة مقبولة وبحسب الاتفاق، كان من المقرر أن يقوم الجانبان بإعادة فتح سفارتي البلدين وقنصلياتهما في غضون شهرين من عقد الاجتماع الأول، أي حتى 9 أيار المقبل" وفق وكالة "إرنا".





وتابع "العلاقات السياسية بين البلدين أقيمت بشكل مباشر ويمكننا القول إن العلاقات السياسية بين البلدين قد تم تفعيلها. وصرح ليس لدينا أي قضايا غامضة أو عقبات في هذا الاتجاه. خاصة وأن موسم الحج أمامنا".