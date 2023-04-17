السفيرة الأميركية تزور الصحافي الموقوف في روسيا وتقول إنّه "بصحة جيّدة"

أعلنت السفيرة الأميركية في روسيا لين تريسي أنّ مواطنها الصحافي إيفان غيرشكوفيتش المسجون في روسيا بتهمة التجسّس "بصحة جيدة" بعدما تمكّنت من زيارته لأول مرة منذ توقيفه.وقالت تريسي في تغريدة نشرتها السفارة "لقد زُرت إيفان غيرشكوفيتش الصحافي في وول ستريت جورنال اليوم في سجن ليفورتوفو... إنّه بصحّة جيّدة ويبقى قوياً"، داعية مجدّداً إلى إطلاق سراح الصحافي الاميركي عشيّة مثوله أمام محكمة استئناف بعد الطعن في اعتقاله.وكانت أجهزة الاستخبارات الروسية أعلنت في 30 آذار توقيف مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" في موسكو والصحافي السابق في وكالة فرانس برس أثناء قيامه بعمله في ايكاتيرينبورغ.واتّهمته السلطات خصوصًا بجمع معلومات عن قطاع صناعة الدفاع. وصُنّف الملف بأكمله على أنّه سرّي.ونفى كلّ من غيرشكوفيتش وصحيفة وول ستريت جورنال وأقاربه والحكومة الأميركية تهم التجسّس الموجهة للصحافي والتي يُعاقَب عليها بالسجن 20 عامًا، علمًا أنّها المرة الأولى التي تتّهم فيها موسكو صحافيًا أميركيًا بالتجسّس منذ الحقبة السوفياتية.