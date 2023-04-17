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السوداني استقبل وزير الخارجية الأوكراني.. وبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين

أخبار دولية
2023-04-17 | 11:25
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السوداني استقبل وزير الخارجية الأوكراني.. وبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين
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السوداني استقبل وزير الخارجية الأوكراني.. وبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين

السوداني استقبل وزير الخارجية الأوكراني..

التقى  رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين وزير الخارجية الأوكراني ديميترو ايفانوفيتش كوليبا والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي.

وأكد السوداني انفتاح الحكومة على توسعة آفاق التعاون بين البلدين، مشيراً إلى الموقف المبدئي للعراق في رفض الحروب والنزاعات المسلحة، وتبنيه الدعوة للحوار كأساسٍ لحلّ المشكلات والخلافات الدولية والإقليمية. 
 
من جانبه أعرب الوزير الأوكراني عن رغبة بلاده في تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين ودعم التعاون الثنائي، وتقدير حكومته لمكانة العراق الإقليمية والدولية، ودوره المحوري البارز في دعم جهود الاستقرار الدولي ومبادرات السلام.
 
 
 
 
 

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