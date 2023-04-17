السلطات الأميركية توقف رجلين وتوجّه تهماً لـ34 صينياً بقضية مراقبة معارضين صينيين

أعلنت السلطات الأميركية أنّها أوقفت رجلين بتهمة إنشاء "مركز أمني" صيني سرّي في نيويورك ووجّهت اتّهامات إلى 34 موظّفاً حكومياً صينياً لمشاركتهم في حملة لمراقبة ومضايقة معارضين لبكين يقيمون في الولايات المتّحدة.وقال بريون بيس، المدّعي العام الفدرالي في بروكلين، إنّ التوقيفات والاتّهامات تستهدف "مخطّطات قمع عابرة للحدود الوطنية تستهدف أفراداً من مجتمع الشتات الصيني في مدينة نيويورك وأماكن أخرى في الولايات المتّحدة".