أكثر من 180 قتيلاً و1800 جريح حصيلة ثلاثة أيام من المعارك في السودان

أعلن رئيس بعثة الأمم المتّحدة في السودان فولكر بيرتيس سقوط أكثر من 180 قتيلاً و1800 جريح في المعارك المستعرة في السودان منذ ثلاثة أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع.وقال بيرتيس للصحافيين في نيويورك إثر إجرائه من الخرطوم مداخلة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي إنّ "الوضع مائع للغاية، لذلك يصعب القول بأي اتّجاه يميل ميزان" القوة في الميدان.