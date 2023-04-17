روسيا تعلن إحباط محاولة تسلّل أوكرانية إلى أراضيها

روسيا تعلن إحباط محاولة تسلّل أوكرانية إلى أراضيها

أكّدت روسيا الإثنين أنّها أحبطت محاولة تسلّل أوكرانية إلى أراضيها عبر منطقة بريانسك الحدودية، وذلك بعد عشرة أيام من إعلانها عن حادثة مماثلة.



وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز عبر تلغرام إنّ "المتسلّل انفجر عند خط دفاعي ملغّم أنشأته القوات المسلّحة الروسية لمنع التسلّل إلى الأراضي الروسية وضمان سلامة سكّان المناطق الحدودية".



واستنكر "محاولة غير شرعية" من أوكرانيا "لاختراق" الحدود الروسية.