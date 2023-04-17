قوات الأمن التونسية توقف رئيس حركة النهضة المعارضة راشد الغنوشي

قوات الأمن التونسية توقف رئيس حركة النهضة المعارضة راشد الغنوشي

أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة أنّ رئيسها راشد الغنوشي أوقف مساء الإثنين على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى "جهة غير معلومة".



وقال الحزب في بيان على صفحته في موقع فيسبوك إنّ "فرقة أمنية قامت مساء اليوم الإثنين بمداهمة منزل الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".



ولم تعلّق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف الذي يأتي إثر تصريحات نسبتها إلى الغنوشي وسائل إعلام محلية خلال نهاية الأسبوع الفائت وقال فيها إنّ "تونس من دون إسلام سياسي مشروع حرب أهلية".



ووصفت النهضة في بيانها توقيف زعيمها بأنه "تطوّر خطير جداً" مطالبة "بإطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي فوراً، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".