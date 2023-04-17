واشنطن: البرازيل "تردّد ببغائياً الدعاية الروسية والصينية" بشأن أوكرانيا

واشنطن: البرازيل "تردّد ببغائياً الدعاية الروسية والصينية" بشأن أوكرانيا

هاجم البيت الأبيض الإثنين بشدّة البرازيل بعد أن قال رئيسها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال زيارة إلى بكين إنّ الولايات المتّحدة تشجّع الحرب في أوكرانيا.



وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين إنّه "في ما خصّ هذه الحالة، فإنّ البرازيل تردّد ببغائياً الدعاية الروسية والصينية من دون أن تنظر بتاتاً إلى الحقائق".