مجموعة السبع تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا "أثمانًا باهظة"

حذر وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء من أن الدول التي تساعد روسيا في حربها في أوكرانيا ستدفع "أثمانًا باهظة"، وذلك في بيان صدر بعد محادثات إستمرت يومين في اليابان.ولم يعلن المجتمعون عن أي إجراءات جديدة ضد موسكو، لكنهم تعهدوا بتكثيف تطبيق العقوبات بينما حذروا الأطراف الثالثة بوقف تقديم المساعدات لروسيا في حربها، أو مواجهة دفع أثمان باهظة.ودان الوزراء تهديد روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروس ووصفوه بأنه "غير مقبول".