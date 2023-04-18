مجموعة السبع تطالب كوريا الشمالية بالإمتناع عن إجراء تجارب نووية وصاروخية

مجموعة السبع تطالب كوريا الشمالية بالإمتناع عن إجراء تجارب نووية وصاروخية

طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء كوريا الشمالية بالإمتناع عن إجراء مزيد من التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية، محذرين من رد قوي بعد يومين من المحادثات التي أجروها في اليابان.



وقال الوزراء في بيان: "نطالب كوريا الشمالية بالإمتناع عن أي أعمال أخرى مزعزعة للإستقرار أو إستفزازية تشمل أي تجارب نووية أخرى أو عمليات إطلاق تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية".



وأضافوا: "هذه الأعمال يجب أن تقابل برد دولي سريع وموحد وقوي يشمل المزيد من الإجراءات التي يجب على مجلس الأمن التابع الدولي إتخاذها".