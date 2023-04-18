الاتّحاد الأوروبي يقول إنّ سفيره في الخرطوم "تعرض لاعتداء" في منزله

أعلن الاتّحاد الأوروبي مساء الإثنين أنّ سفيره في الخرطوم "تعرّض لاعتداء" في منزله في العاصمة السودانية حيث تدور منذ السبت معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.





وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في تغريدة إنّه "قبل بضع ساعات تعرّض سفير الاتّحاد الأوروبي في السودان لاعتداء في منزله"، من دون أي يوضح ما إذا كان المبعوث قد تعرّض لأيّ إصابات.





وشدّد بوريل على أنّ "أمن المقارّ الدبلوماسية وطواقمها من المسؤوليات الأساسية للسلطات السودانية وواجب عليها وفقاً للقانون الدولي"، منددا بهذا "الانتهاك الفاضح لمعاهدة فيينا".