بلينكن يجري محادثات مع البرهان ودقلو ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في السودان

بلينكن يجري محادثات مع البرهان ودقلو ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في السودان

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن محادثات مع طرفي النزاع في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الردع السريع محمد حمدان دقلو حيث شدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفق ما أفاد المتحدث بإسم الوزارة فيدانت باتيل الثلاثاء.



وقال باتيل إن بلينكن الموجود في اليابان لحضور إجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع أجرى محادثتين منفصلتين مع الجنرالين أعرب فيهما عن قلقه البالغ حيال مقتل وجرح العديد من المدنيين السودانيين جراء القتال المستمر والعشوائي.



وأدت الإشتباكات الدامية منذ ثلاثة أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى سقوط أكثر من 200 قتيل و1800 جريح.



وأشار باتيل إلى أن بلينكن في حديثه شدد على مسؤولية الجنرالين في ضمان أمن وسلامة المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.