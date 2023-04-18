البرازيل ترفض اتهامات واشنطن لها بأن موقفها ترداد للدعايتين الروسية والصينية

رفضت البرازيل الاثنين الاتهامات الاميركية بأن الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا يعيد ترديد الدعايتين الروسية والصينية بشأن الحرب في اوكرانيا.





وكان المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قد صرّح للصحافيين أن "البرازيل تردّد ببغائياً الدعاية الروسية والصينية من دون أن تنظر بتاتاً إلى الحقائق".





وقال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا ردا على كيربي "لا أعرف كيف أو لماذا توصل إلى هذا الاستنتاج، ولكنني لا أوافقه الرأي مطلقا".