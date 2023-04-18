155 ألفا من موظفي القطاع العام في كندا يتّجهون للإضراب

سيبدأ أكثر من 155 ألفا من موظفي القطاع العام في كندا إضرابا الأربعاء إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن الأجور ومطالب أخرى، وفق ما أعلنت نقابتهم.





هؤلاء الموظفون الحكوميون الذين يعملون في أكثر من 20 إدارة بما في ذلك وكالة الإيرادات الكندية، بلا عقود منذ العام 2021.





وقد صوّتوا بغالبية ساحقة الأسبوع الماضي لصالح المضي قدما بالإضراب.