إصابة شخصين بالرصاص في القدس الشرقية في هجوم يشتبه بأنه "إرهابي"

إصابة شخصين بالرصاص في القدس الشرقية في هجوم يشتبه بأنه "إرهابي"

أصيب رجلان في إطلاق نار إستهدف سيارتهما صباح الثلاثاء في القدس الشرقية المحتلة، لكن حياتهما ليست في خطر، على ما أفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية فيما تشتبه الشرطة بـ"إعتداء إرهابي".



وذكرت منظمة نجمة داود الحمراء أن الرجلين واصلا قيادة سيارتهما بعد إصابتهما في الهجوم الذي وقع قبل قليل من الساعة 7:10 (4:10 ت غ) في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وأبلغا الشرطة بالأمر قبل أن تتكفل بهما فرق الإسعاف.



