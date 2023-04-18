الكرملين: بوتين زار منطقة خيرسون في أوكرانيا للقاء العسكريين فيها

الكرملين: بوتين زار منطقة خيرسون في أوكرانيا للقاء العسكريين فيها

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا حيث التقى العسكريين المنتشرين فيها في سياق الغزو الروسي لهذا البلد، على ما أعلن الكرملين الثلاثاء.



وأفاد الكرملين في بيان بأن "القائد الأعلى للقوات المسلحة التابعة للإتحاد الروسي زار مقر قوات دنيبرو العسكرية في منطقة خيرسون بدون أن يحدد تاريخ هذه الزيارة الأولى لبوتين إلى المنطقة التي تحتل القوات الروسية جزءًا منها وأعلنت موسكو ضمها العام الماضي مع ثلاث مناطق أوكرانية أخرى."

