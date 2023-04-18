بكين تتهم مجموعة السبع بالإفتراء وتلطيخ سمعة الصين

بكين تتهم مجموعة السبع بالإفتراء وتلطيخ سمعة الصين

إتهمت الصين الثلاثاء دول مجموعة السبع المجتمعة في اليابان بالإفتراء وبتلطيخ سمعتها، بعدما انتقد وزراء خارجية هذه الدول سياساتها.



وقال الناطق بإسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين للصحافيين: "تجاهل إجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع موقف الصين الرسمي والحقائق الموضوعية وتدخلوا بشكل فاضح في الشؤون الداخلية للصين وافتروا ولطخوا سمعة الصين".

