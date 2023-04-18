شي جينبينغ سيدفع نحو مستوى أعلى من العلاقات مع كوريا الشمالية

شي جينبينغ سيدفع نحو مستوى أعلى من العلاقات مع كوريا الشمالية

أبدى الرئيس الصيني شي جينبينغ عزمه الدفع نحو مستوى أعلى من العلاقات مع كوريا الشمالية، وذلك في رسالة بعث بها إلى زعيمها كيم يونغ أون، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ الثلاثاء.



وتأتي رسالة الدعم لكوريا الشمالية من أوثق حلفائها، في وقت دان وزراء خارجية دول مجموعة السبع من اليابان، التجارب الصاروخية التي تجريها بيونغ يانغ منذ أشهر، وتثير قلق وإنتقادات خصومها كالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.



وكتب شي جينبينغ في رسالته إن الصداقة التقليدية بين الصين وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية تجاوزت تحديات تبدل الوضع الدولي لزمن طويل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية.



وأشار إلى أن الوضع الدولي والإقليمي يتبدل بشكل جدي ومعقد، مؤكدًا أنه سيواصل بشكل دائم، دفع الصداقة والتعاون بين الطرفين لمستوى أعلى.

