قوات الامن التونسي تغلق مقرات حركة النهضة

أكدت حركة النهضة المعارضة في تونس ان قوات الأمن أغلقت كافة مقرات الحزب بما فيها مقره المركزي ومنعت العاملين فيها من الدخول إليها.ويأتي هذا القرار غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي من قبل قوات أمنية خلال الافطار في منزله.