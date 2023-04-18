سبل تعزيز العلاقات العراقية-الاميركية بين السوداني وبلينكن

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يجري محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي



تباحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها على مختلف الصعد والمجالات.



كما جرى بحث جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التنمية، بالإضافة إلى أداء القوات الأمنية العراقية في ملاحقة فلول الإرهاب، ودور الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة في مجال المشورة والتدريب العسكري.



وكان السوداني قد تلقّى صباح اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.



وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال الاتصال، مواقف العراق الثابتة إزاء القضايا والتحديات الأمنية والاقتصادية، على المستوى الإقليمي والدولي، وتعضيد جهود التهدئة وتعزيز سياسة الحوار لحل الخلافات.