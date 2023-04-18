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وزارة الخارجية الكويتية تنفي زيارة وزير خارجيتها لدمشق
أخبار دولية
2023-04-18 | 09:45
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وزارة الخارجية الكويتية تنفي زيارة وزير خارجيتها لدمشق
وزارة الخارجية الكويتية تنفي زيارة وزير خارجيتها لدمشق
أكدت وزارة الخارجية الكويتية في باين لها عدم صحة ما تم تداوله من قبل صحف محلية ووكالات عن قيام وزير خارجيتها الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بزيارة رسمية الى دمشق الخميس المقبل.
وشددت الوزراة على ضرورة تحري الدقة في نقل الخبر والحرص على تجنّب الشائعات والمعلومات المغلوطة وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية والموثوقة.
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