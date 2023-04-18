الاسد يستقبل وزير الخارجية السعودي: بحثٌ في الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية

ناقش الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الجهود المبذولة للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبه، وذلك خلال زيارة يقوم بها بن فرحان إلى دمشق.



ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس السوري، وتمنياتهما لحكومة وشعب سوريا الشقيقة الأمن والاستقرار، فيما حمله الرئيس السوري تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيدهما الله- ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.



وبحث الجانبان الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتسهم في عودة سوريا الى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.



وأكد وزير الخارجية السعودي للرئيس السوري، على أهمية توفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لكل المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.



وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية سعود الساطي، والمدير العام لمكتب الوزير عبدالرحمن الداود.