إعفاء سكان كوسوفو من تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الاوروبي لفترة قصيرة

وافق النواب الاوروبيون على إعفاء مواطني كوسوفو من تأشيرات الدخول إلى بلدان الاتحاد الاوروبي لفترة قصيرة .



وسيسمح لمواطني كوسوفو بالسفر داخل الاتحاد الاوروبي- ومواطني الاتحاد الاوروبي بالسفر إلى كوسوفو- بدون تأشيرة للإقامة لفترة تصل إلى تسعين يوما خلال فترة 180 يوما.



ورحب رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي بـ "الاخبار الممتازة" التي "تقربنا قليلا من الاتحاد الاوروبي".



وكوسوفو الدولة الوحيدة من بين دول البلقان الغربي التي لم تستفد حتى الآن من إعفاء تأشيرات الدخول "شنغن".



وسيدخل هذا الإعفاء المدعوم من قبل البرلمان الاوروبي منذ عام 2016، حيز التنفيذ في موعد أقصاه عام 2024.



ووقّع قادة كوسوفو في كانون الاول 2022 طلبا رسميا لنيل العضوية في الاتحاد الأوروبي، وهو مسار طويل مليء بالعقبات التي تفاقمها العلاقات المتوترة بين بريشتينا وبلغراد.



وكوسوفو هي الأخيرة في البلقان في طلب العضوية في الاتحاد الأوروبي بعدما منحت بروكسل البوسنة والهرسك وضع دولة مرشحة للانضمام إلى التكتل.