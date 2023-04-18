حريق في مستشفى ببكين يوقع 21 قتيلاً

ماذا في التفاصيل؟

أفادت صحيفة حكومية صينية الثلاثاء بأنّ 21 شخصاً لقوا مصرعهم في حريق اندلع في مستشفى بالعاصمة بكين.



وقالت صحيفة "بكين ديلي" إنّ فرق الطوارئ تلقّت قرابة الساعة 13:00 (05:00 ت غ) بلاغاً يفيد بأنّ حريقاً اندلع في مستشفى "بكين تشانغ فنغ" في منطقة فنغتاي بالعاصمة.



وأكدت أنّ فرق الإطفاء تمكّنت من إخماد الحريق بعد حوالي نصف ساعة، لكنّ جهود الإنقاذ استمرّت لساعتين أخريين إذ تمّ إجلاء 71 مريضاً ونقلهم إلى مكان آخر.



وأوضحت الصحيفة أنّه بحلول الساعة 18:00 بلغ عدد الضحايا 21 قتيلاً.



ولفتت الصحيفة إلى أنّ "سبب الحادث قيد التحقيق".



ولم تتوفّر تفاصيل إضافية عن عدد الجرحى الذين أصيبوا في الحريق أو حالتهم.