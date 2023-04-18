وفد من حركة حماس يؤدي مناسك العمرة في السعودية

مشهد خرق جديد سجل في السعودية حيث أدى وفد من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية مناسك العمرة.



وكانت زيارة هنية والوفد المرافق قد أرجئت الأحد، بالتزامن مع زيارة قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرياض.