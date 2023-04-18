مشهدية لافتة في إسرائيل...نجل شاه إيران رضا بهلوي أمام حائط المبكى

مشهدية لافتة في إسرائيل..



نجل شاه إيران رضا بهلوي أمام حائط المبكى، في إطار زيارة علنية نادرة لإسرائيل، شملت لقاءات مع كبار المسوؤلين في تل أبيب بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وبهلوي، الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ نفي والده مع إندلاع الثورة الإسلامية في إيران قبل نحو خمسة وأربعين عاماً، سعى لتصدر مشهد المعارضة الإيرانية في الخارج.