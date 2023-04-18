اتفاق بين وارسو وكييف حول نقل القمح الاوكراني

وارسو وكييف تتفقان استئناف عملية نقل الحبوب الأوكرانية



أعلن وزير الزراعة البولندي الثلاثاء أنّ بولندا وأوكرانيا توصّلتا إلى اتفاق بشأن استئناف عملية نقل الحبوب الأوكرانية عبر هذا البلد بعدما علّقت السبت.



وقال روبرت تيلوس في ختام لقاء مع مسؤولين أوكرانيين "لقد تمكنّا من وضع آليات تضمن عدم بقاء طنّ واحد من القمح في بولندا وأن تمرّ البضائع عبر بولندا" اعتباراً من السبت المقبل.



ومن المفترض أن يتم استئناف نقل الحبوب الأوكرانية عبر بولندا في الأيام المقبلة، بحسب الجانبين.



وقالت وزيرة التنمية الاقتصادية الأوكرانية يوليا سفيريدينكو للصحافيين "نعالج مشاكل زملائنا البولنديين بنفس الاهتمام الذي تعالج به بولندا مشاكلنا. لذلك علينا التحرّك بسرعة وبشكل بنّاء مع هذا الوضع المتأزم".



وأشار الوزير البولندي إلى أنّ نقل الحبوب الأوكرانية عبر بولندا سيتمّ مراقبته من خلال نظام تحديد المواقع العالمي(GPS).



وفي مسعى منها لحماية مزارعيها، قرّرت بولندا السبت حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من دون استشارة كييف أو المفوضية الأوروبية، ممّا عرضها لانتقادات من الجانبين.



والحبوب الأوكرانية المصدّرة إلى بلدان ثالثة تمرّ عبر الاتّحاد الأوروبي منذ أُغلق طريق التصدير التقليدي عبر البحر الأسود بسبب الغزو الروسي.



لكن خلافاً للخطط الأولية التي نصّت فقط على عبور هذه الحبوب، تراكمت مخزونات من هذه الحبوب في بولندا ممّا أدى إلى انخفاض الأسعار المحلّية وأثار احتجاجات المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي السابق.



واتّخذت المجر وسلوفاكيا مؤخّراً خطوات مماثلة بمنع إدخال الحبوب الأوكرانية.

