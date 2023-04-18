إصابة جنديين من حفظ السلام في مالي بانفجار لغم

جنديين أصيبا من حفظ السلام في مالي بانفجار لغم



قالت بعثة الأمم المتحدة مينوسما في مالي على مواقع التواصل الاجتماعي إن جنديين من قوات حفظ السلام أصيبا الثلاثاء في انفجار لغم وسط البلاد.



وكتبت مينوسما في تغريدة أنّ "مكتبنا في موبتي يؤكّد وقوع انفجار بالقرب من قرية أمبا على بعد 75 كلم غرب دوينتزا مما أدى إلى إصابة جنديين من قوات حفظ السلام كانا ضمن قافلة لوجستية في طريقها إلى هذه المنطقة".



ولم تحدّد البعثة جنسية الجنديين.



والجمعة أصيب جندي آخر من قوات حفظ السلام بجروح خطيرة عندما انفجر لغم بآليته بالقرب من بلدة دوينتزا. وكانت الآلية ضمن قافلة لوجستية آتية من تمبكتو.



والألغام والعبوات اليدوية الصنع هي من الأسلحة التي يستخدمها الجهاديون الذين ينتشرون في البلاد منذ عام 2012.



ومنذ مطلع 2023 كانت البعثة هدفا لتسع هجمات أسفرت عن مقتل ثلاثة من جنود حفظ السلام السنغاليين وإصابة خمسة آخرين بجروح.

