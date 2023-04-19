رئيس غواتيمالا يزور تايوان السبت

أعلن رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي أنّه سيجري زيارة رسميّة لتايوان السبت لإظهار دعمه للجزيرة التي تتعرّض لضغوط صينيّة.وقال غياماتي "سأذهب إلى تايوان السبت 22 نيسان".وأجرت رئيس تايوان تساي إنغ وين زيارة لغواتيمالا في بداية الشهر، ثمّ توجّهت إلى بليز، وهما الدولتان الوحيدتان في أميركا الوسطى اللتان ما زالتا تُقيمان علاقات دبلوماسيّة مع تايبيه، بعد إعلان هندوراس في 26 آذار أنّها قطعت علاقاتها بالجزيرة وقرّرت الاعتراف ببكين.وفي طريق عودتها من أميركا الوسطى، التقت تساي الرئيس الجمهوري لمجلس النوّاب الأميركي كيفن مكارثي في لوس أنجلس، وهو ما أثار غضب بكين التي ردّت بإجراء مناورات عسكريّة واسعة النطاق حول الجزيرة استمرّت ثلاثة أيّام.وقال غياماتي "نحن على وشك توقيع اتّفاق يجري العمل على الانتهاء منه مع تايوان لتوسيع إمكانية وصول المنتجات الغواتيمالية" إلى سوق الجزيرة. وأشار إلى أنه سيزور "أكبر الشركات" التايوانيّة الراغبة بـ"المجيء إلى غواتيمالا".