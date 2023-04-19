29 قتيلا في الحريق في مستشفى في الصين

أسفر حريق في مستشفى في بكين الثلاثاء عن مقتل 29 شخصًا، حسب أرقام جديدة أعلنها في مؤتمر صحافي لي زونغرونغ مساعد رئيس بلدية فينغتاي حيث يقع المركز الطبي.



وكانت الحصيلة السابقة لهذا الحريق تبلغ 21 قتيلا.



وتسبب الحادث في تسجيل أكبر حصيلة لقتلى في حريق في العاصمة بكين منذ 2002.