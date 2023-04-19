كيم جونع أون يأمر بإطلاق أول قمر اصطناعي تجسسي كوري شمالي

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري للبلاد بعد انتهاء بنائه مؤخرا، كما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأربعاء.وقالت الوكالة إن كيم طلب خلال زيارة لوكالة الفضاء الكورية الشمالية "إطلاق أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري لكوريا الشمالية، اكتمل بناؤه في نيسان، في الموعد المحدد" لعملية الإطلاق.لكن الزعيم الكوري الشمالي الذي تفقد مع ابنته "الإدارة الوطنية للتطوير الجوي والفضائي"، لم يذكر تفاصيل أخرى عن موعد الإطلاق.وفي حديث إلى موظفي الإدارة، دعا إلى نشر "عدد من أقمار الاستطلاع في مدارات مختلفة".وقال كيم جونغ أون إن الحصول على تكنولوجيا استطلاع عسكري "مهمة أساسية يجب إنجازها" لمواجهة ما وصفه تهديدات وعدوان سيول وواشنطن.