الأمم المتحدة تتوقع أن يتجاوز عدد سكان الهند تعداد الصين بحلول منتصف 2023

يتوقع أن تتخطى الهند الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بحلول منتصف عام 2023، بحسب تقديرات نشرتها الأمم المتحدة.



وسيبلغ عدد سكان الهند 1,4286 مليار نسمة مقابل 1,4257 مليار نسمة في الصين، وفقا لتقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان حول حالة سكان العالم.