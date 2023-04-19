الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماجد الأنصاري لـ"الشرق": قطر ليست لها أجندة معينة فيما يتعلق بلبنان سوى تحقيق الاستقرار والازدهار

أخبار دولية
2023-04-19 | 02:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ماجد الأنصاري لـ&quot;الشرق&quot;: قطر ليست لها أجندة معينة فيما يتعلق بلبنان سوى تحقيق الاستقرار والازدهار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ماجد الأنصاري لـ"الشرق": قطر ليست لها أجندة معينة فيما يتعلق بلبنان سوى تحقيق الاستقرار والازدهار

ماجد الأنصاري لـ"الشرق": لبنان يحتاج إلى جهد إقليمي دولي للخروج من الأزمة

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أن الدبلوماسية القطرية ترتكز على ثوابت وقيم غير قابلة للتفاوض أو التغيير تتمثل في الوقوف مع الحق وتحقيق العدالة ونصرة المضيوم والحرص على ضمان حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وأن هذا ما أكسب دولة قطر مكانة عالمية كشريك موثوق وفاعل في الساحة الدولية، وضمن استمرارية واستقرار السياسة الخارجية وتفاعلها الإيجابي مع محيطها الإقليمي والدولي.

وتحدث د. الأنصاري، في حوار شامل مع "الشرق"، عن سر نجاح الوساطات القطرية في عدد من الملفات الحاسمة كأفغانستان وفي الملف النووي الإيراني وبين الأطراف في تشاد، مؤكداً أنه نتيجة لعمل مستمر وجهود مكثفة جماعية تقوم بها الدبلوماسية القطرية قائمة على رغبة ودراسة جدية من دون أجندات مسبقة مما يضمن نجاح المساعي السياسية التي تهدف إلى تحقيق السلام والأمن، ليس فقط في منطقتنا، بل في العالم.

وفيما يتعلق بلبنان، أوضح أن قطر ليست لها أجندة معينة فيما يتعلق بلبنان سوى تحقيق الاستقرار والازدهار وإيجاد حل لدفع السلم، موضحا أن لبنان يحتاج إلى جهد إقليمي دولي للخروج من الأزمة. 

وعن الجهود القطرية في الملف النووي، أكد الأنصاري أن المستفيد الأول من خفض التصعيد في المنطقة مع إيران سيكون دول المنطقة بشكل أساسي ومنها طبعا قطر بحكم القرب الجغرافي، مما يجعل الدوحة تعمل بشكل مكثف على دعم جهود البحث عن حل لهذا الملف.

أخبار دولية

ماجد بن محمد الأنصاري

قطر

لبنان

LBCI التالي
نيكاراغوا ترفض استقبال السفير الجديد للاتحاد الأوروبي
الأمم المتحدة تتوقع أن يتجاوز عدد سكان الهند تعداد الصين بحلول منتصف 2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-04-06

هذا ما يتم استخلاصه من نتائج زيارة الموفد القطري الى لبنان (اللواء)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-04

تكتم قطري لبناني على زيارة الخليفي الى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-03

لقاء بين الراعي والوزير القطري أكد أهمية استقرار لبنان ووحدته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-03

حركة قطرية باتجاه لبنان... فهل تمهّد لمخرج على مستوى رئاسة الجمهورية؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:02

صفقة تراجع تقي الدين عن اتهامات بتمويل ليبي لحملة ساركوزي قُدرت بـ608 ألف يورو على الأقل

LBCI
أخبار دولية
04:56

اليابان تستعد لإجلاء رعاياها من السودان

LBCI
أخبار دولية
02:48

نيكاراغوا ترفض استقبال السفير الجديد للاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار دولية
02:21

الأمم المتحدة تتوقع أن يتجاوز عدد سكان الهند تعداد الصين بحلول منتصف 2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-04-18

"درية خانوم" تشعر فريق العمل بالخوف في كواليس "العربجي"

LBCI
موضة وجمال
06:30

مع اقتراب الصيف... ما هي أحدث صيحات الموضة هذا العام؟ (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
01:42

الولايات المتحدة تتهم مجموعة لقوميين أميركيين من أصل إفريقي بالعمل لحساب روسيا

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-21

الوكالة الوطنية للإعلام: محتجون قطعوا الطريق عند تقاطع تعلبايا في الاتجاهين (قرب الجامع) احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وإرتفاع سعر صرف الدولار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

مفاجآت في المراحل الاقصائية من دوري الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

المباراة الحاسمة المؤهلة الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تنطلق الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

اقتراحات واجراءات جديدة للحد من الزحمة في النافعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

قضية ظهور المحامين على الاعلام تتفاعل ونقيب المحامين غائب عن السمع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الإصلاحات وأهمية حصرِ السلاح بالدولة في زيارات وفد النواب لواشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مجلس الوزراء أقرّ آلية تسمح للاعب الأميركي عمري سبيلمان اللعب من ضمن فريق لبنان لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

جلسة التمديد للبلديات كشفت حجم الانقسامات السياسية

LBCI
اقتصاد
13:29

اعتصام للعسكريين المتقاعدين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والطبية.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
13:24

في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات ابرزها الانتخابات البلدية.. اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:48

معلومات للـLBCI: الحكومة تقرّ زيادة ٤ اضعاف على الراتب لموظفي القطاع العام شرط الحضور ١٤ يوما شهريا ً

LBCI
خبر عاجل
15:50

الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
08:47

لندن تفرض عقوبات على رجل أعمال لبناني بشبهة تمويل أنشطة لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
12:03

إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار دولية
16:00

فرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
11:27

مجلس الوزراء أقرّ زيادة ٤ أضعاف لمعاشات القطاع العام..

LBCI
اقتصاد
05:31

وزير المالية يصدر 3 قرارات..ماذا تتضمن؟

LBCI
آخر الأخبار
10:10

فرنجية من بكركي: أحتاج 34 صوتًا غير أصوات الثنائي الشيعي وجميل السيّد أما في موضوع عودة النازحين فالاسد لطالما كان مستعداً لإعادة النازحين السوريين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة