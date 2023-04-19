نيكاراغوا ترفض استقبال السفير الجديد للاتحاد الأوروبي

نيكاراغوا ترفض استقبال السفير الجديد للاتحاد الأوروبي

الأمم المتحدة تتوقع أن يتجاوز عدد سكان الهند تعداد الصين بحلول منتصف 2023