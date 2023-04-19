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اليابان تستعد لإجلاء رعاياها من السودان

أخبار دولية
2023-04-19 | 04:56
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اليابان تستعد لإجلاء رعاياها من السودان
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اليابان تستعد لإجلاء رعاياها من السودان

اليابان تستعد لإجلاء رعاياها من السودان

تستعد اليابان لإجلاء رعاياها من السودان، وفق ما أكدت الحكومة الأربعاء، لتكون أول دولة تعلن عن خطط من هذا القبيل. 
     
وأسفر العنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن مقتل حوالى 200 شخص منذ أدى صراع على السلطة بدأ قبل أسابيع إلى اندلاع معارك دامية السبت.
      
وشهد النزاع قصفا جويا ومدفعيا بينما تجوب دبابات الشوارع ويتبادل الطرفان إطلاق النار في أحياء مكتظة في العاصمة الخرطوم وغيرها من المدن.
      
وأفاد المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو عن تواجد حوالى 60 مواطنا يابانيا في السودان، بينهم موظفون في السفارة.
      
وبدأت وزارة الدفاع "التحضيرات الضرورية" لعمليات الإجلاء، وفق ما قال الناطق في مؤتمر صحافي طارئ.
      
وقال ماتسونو "مع تدهور الوضع الأمني هناك، تبذل الحكومة كل ما في وسعها لضمان سلامة المغتربين اليابانيين".
     
وحضّت بلدان أخرى مواطنيها في السودان على تزويد سفاراتهم بأسمائهم والمعلومات اللازمة للاتصال بهم.
      
وبدأت السفارة الأميركية في الخرطوم جمع البيانات الشخصية للمواطنين وحضّتهم على البقاء في منازلهم والابتعاد عن النوافذ.
      
وقالت السفارة في تغريدة "نظرا إلى الوضع الأمني الضبابي في الخرطوم وإغلاق المطار، لا توجد أي خطط لعملية إجلاء منسقة مع الحكومة الأميركية".
     
وتتكثّف الدعوات لوضع حد للأعمال العدائية في الدولة الإفريقية بينما دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء إلى وقف فوري لإطلاق النار بين القوى المتحاربة.
      
واندلعت المعارك على أثر خلافات بين الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للسودان منذ انقلاب العام 2021 من جهة، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه الجنرال محمد حمدان دقلو الملقّب "حميدتي" بشأن خطة دمج قوات الدعم السريع في صفوف الجيش النظامي، وهو شرط أساس لاتفاق نهائي يهدف لطي صفحة أزمة تعيشها البلاد منذ انقلاب 2021 الذي أخرج عملية الانتقال الديموقراطي عن مسارها.
 

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