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الجيش الإسرائيلي يعتقل فتى فلسطينيا بتهمة إطلاق النار في القدس
أخبار دولية
2023-04-19 | 06:07
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الجيش الإسرائيلي يعتقل فتى فلسطينيا بتهمة إطلاق النار في القدس
الجيش الإسرائيلي يعتقل فتى فلسطينيا بتهمة إطلاق النار في القدس
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل فتى فلسطينيا من مخيم عسكر بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة قال إنه وراء إطلاق نار في القدس الشرقية أدى إلى جريحين إسرائيليين.
وأفاد في بيان بأن قواته اعتقلت "في غضون دقائق منفذ عملية إطلاق النار في القدس الثلاثاء".
وأضاف أن المعتقل "من مخيم عسكر للاجئين بالقرب من نابلس، وبحسب التحقيق الأولي أقر بأنه على صلة بالحادث". وقال إن الفتى محتجز لدى جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) لمزيد من الاستجواب.
وذكر نايف أبو كشك رئيس اللجنة الشعبية للخدمات بمخيم عسكر أن الجيش الاسرائيلي دخل المخيم بعد منتصف الليل واعتقل الفتى ابراهيم سلطان الزمر وهومن مواليد عام 2007.
وأصيب إسرائيليان في هجوم بإطلاق النار صباح الثلاثاء في حيّ الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، قرب موقع ديني يهودي. نقل الجريحان إلى المستشفى وأحدهما يبلغ من العمر 48 عاما والآخر في الخمسينيات من عمره.
وبعد ساعات من الهجوم، أصابت القوات الإسرائيلية بالرصاص الحي سبعة فلسطينيين خلال مواجهات في عملية مداهمة لمخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية.
صباح الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة نشطاء على صلة "بعمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة والترويج لهجمات".
وقال الجيش "خلال العملية أطلق مسلحون النار وألقوا عبوات ناسفة على القوات التي ردت بالذخيرة الحية".
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