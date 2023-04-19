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روسيا تعلن إحباط عملية "تخريب" لمنشأة للطاقة في القرم

أخبار دولية
2023-04-19 | 06:15
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روسيا تعلن إحباط عملية "تخريب" لمنشأة للطاقة في القرم

روسيا تعلن إحباط عملية "تخريب" لمنشأة للطاقة في القرم

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي الأربعاء توقيف روسي-أوكراني كان يخطط لتنفيذ عملية "تخريب" تستهدف منشأة للطاقة في شبه جزيرة القرم.
      
وقال جهاز الأمن في مدينة كيرتش إنه "أحبط التحضير لعملية تخريب لمنشأة لنظام الطاقة في شبه الجزيرة" التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.
      
وأضاف في بيان "تم توقيف مواطن روسي-أوكراني من مواليد العام 1971، كان ضالعا في التحضير لهذه الجريمة".
      
وأوضح الجهاز أنه تمّ توقيف المشتبه به لتخطيطه لارتكاب عملية "تخريب"، إضافة "لحيازة متفجرات أو أجهزة متفجّرة"، وهي تهم قد تصل عقوبتها الى "السجن 20 عاما أو المؤبد".
     
وأشار الى أن الموقوف كان على اتصال "مع ممثل لأجهزة الأمن الأوكرانية كان يتولى تنسيق نشاطاته الإجرامية".
      
وأتى هذا الإعلان بعد تشديد النواب الروس هذا الأسبوع العقوبات المرتبطة بـ"الإرهاب"، في وقت تواصل موسكو عملياتها العسكرية في أوكرانيا في إطار الغزو الذي بدأته مطلع 2022.
      
واتهم رئيس جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتينكوف في وقت سابق هذا الشهر، أوكرانيا والدول الغربية بتحريض الروس على الانخراط في تمرّد مسلّح.
      
كما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستخبارات الغربية بالانخراط في "هجمات إرهابية" في بلاده.
     
ومطلع نيسان، أوقفت السلطات الروسية شابة بعد مقتل مدوّن عسكري معروف في انفجار عبوة ناسفة في مدينة سان بطرسبورغ، في عملية حمّلت المسؤولية عنها لأوكرانيا والمعارضة.
 

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