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أوكرانيا تسلمت أولى أنظمة باتريوت الأميركية للدفاع الجوي

أخبار دولية
2023-04-19 | 06:44
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أوكرانيا تسلمت أولى أنظمة باتريوت الأميركية للدفاع الجوي
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أوكرانيا تسلمت أولى أنظمة باتريوت الأميركية للدفاع الجوي

أوكرانيا تسلمت أولى أنظمة باتريوت الأميركية للدفاع الجوي

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف أن الجيش الأوكراني تسلم أولى أنظمة الدفاع الجوي الأميركية باتريوت التي يفترض أن تساعد كييف في حماية أجوائها من الصواريخ الروسية. 
      
وكتب الوزير الأوكراني في تغريدة على تويتر "اليوم أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانًا مع وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا". وشكر الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على "الوفاء بوعدها".

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أنظمة باتريوت الأميركية

الدفاع الجوي

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