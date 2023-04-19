دعوة جديدة للاضراب في حركة القطارات في ألمانيا

دعت نقابة "إي في جي" (EVG) الأربعاء عمال السكك الحديد في ألمانيا إلى الإضراب من جديد الجمعة للضغط على المفاوضات لرفع الأجور في مواجهة التضخّم.





بعد إضراب سابق نُظم في نهاية آذار، قالت النقابة في بيان "يجب أن نزيد الضغط على أصحاب العمل الذين يعتقدون أن بإمكانهم تجاهل مطالب موظفيهم".





من المقرر أن يستمر إضراب الجمعة من الساعة 03,00 حتى 11,00 بالتوقيت المحلي في جميع أنحاء البلاد.





حذرت شركة "دوتشه بان" المشغلة للقطارات من أن ذلك سيكون له "تأثير هائل على حركة الرحلات" وخاصة على "قطارات المسافات الطويلة".