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توقيف شرطيين عراقيين بعد هروب مسؤول ديني سابق من سجن في بغداد

أخبار دولية
2023-04-19 | 08:30
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توقيف شرطيين عراقيين بعد هروب مسؤول ديني سابق من سجن في بغداد
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توقيف شرطيين عراقيين بعد هروب مسؤول ديني سابق من سجن في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية الأربعاء هروب مسؤول ديني سابق مدان بالفساد من مركز شرطة في بغداد ما أدى إلى توقيف عدد من الضباط والشرطيين على خلفية تواطؤ محتمل والمساعدة على الهرب.
 
     
اعتُقل سعد كمبش الرئيس السابق لديوان الوقف السني الذي يتولى بصورة رئيسية إدارة المراقد والمساجد السنية وغيرها من ممتلكات مدنية، في 21 أذار الماضي، بعد ذلك صدر حكم عليه "بالحبس الشديد أربع سنوات" لإدانته "بمخالفة واجبات وظيفته عمداً والتسبب في إضرار المال العام".
 
     
أعلنت مصادر أمنية هروب كمبش من مركز شرطة في بغداد مساء الثلاثاء "بمساعدة ثلاثة أشخاص" كانوا ينتظرونه خلف مبنى السجن، حسبما نقل بيان عن اللواء يحيى رسول المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء.

أخبار دولية

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