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إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين طال أكثر من عشرة ملايين مسافر
أخبار دولية
2023-04-19 | 10:38
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إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين طال أكثر من عشرة ملايين مسافر
إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين طال أكثر من عشرة ملايين مسافر
طال إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد حوالى 30% من الرحلات في أوروبا أي "ما يزيد عن عشرة ملايين" مسافر منذ مطلع آذار، على ما أفادت هيئة يوروكونترول.
وأحصت هيئة مراقبة الملاحة الجوية في أوروبا بحسب بياناتها المتوافرة الأربعاء على موقعها الإلكتروني، "34 يوما من التحركات الاجتماعية" طالت الملاحة الجوية في أوروبا بين الأول من آذار و9 نيسان، وبشكل أساسي نتيجة إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين إنما كذلك الألمان.
وأوضحت الهيئة أن هذه الايام الـ34 كان لها "تأثير محتمل على 237 الف رحلة" سواء مقلعة من المجال الجوي للدول المعنية "وخصوصا فرنسا" أو متوجهة إليه أو متوقفة فيه.
ونظرا إلى موقع فرنسا الجغرافي، فإن هذه الإضرابات تسببت بسلسلة تبعات على مجمل المجال الجوي الأوروبي.
وأوضحت يوروكونترول أن المسافرين المتضررين بين آذار/مارس ونيسان/أبريل عانوا بمعظمهم من تأخير رحلاتهم مع تراجع دقة المواعيد من 79,8% إلى 70,5% أيام الإضراب، مشيرة في المقابل إلى أنه "في كل يوم إضراب لم يتمكن حوالى 64 ألف مسافر من السفر كما كان مقررا بسبب إلغاء" رحلات.
وبين 7 آذار و9 نيسان تكبدت شركات الطيران 14 مليون يورو من التكاليف الإضافية في المعدل يوميًا، سواء بسبب إلغاء رحلات (8 ملايين) أو تأخيرها (6 ملايين).
ولتفادي مناطق المراقبين الجويين الفرنسيين، اضطرت شركات الطيران إلى إطالة رحلاتها بمعدل 96 ألف كلم إضافية في الجو في كل يوم إضراب مع ما يستتبعه ذلك من زيادة في استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب الوكالة.
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