واشنطن تدعو تركيا والمجر إلى ضم السويد إلى الأطلسي بحلول تموز

واشنطن تدعو تركيا والمجر إلى ضم السويد إلى الأطلسي بحلول تموز

دعا وزير الدفاع الأميركي الذي يزور السويد تركيا والمجر إلى المصادقة على ترشيح السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي "في أقرب وقت ممكن" وقبل القمة المقبلة للحلف مطلع تموز.



وقال لويد أوستن خلال زيارة لقاعدة موسكو البحرية السويدية قرب ستوكهولم: "نتطلع لأن تصبح السويد قريبًا العضو الـ32 في الحلف. ولكي نكون واضحين نتطلع إلى حدوث ذلك قبل قمة تموز".



وأضاف: "لذلك نشجع تركيا والمجر للتصديق على إنضمام السويد في أقرب وقت ممكن".



وأوضح الوزير الأميركي أن الجيش الأميركي عزز مهماته البحرية والجوية في السويد "للتأكيد على هذا الدعم العميق" بعد تهديدات بالرد على لسان السفير الروسي في ستوكهولم مطلع نيسان.