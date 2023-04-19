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مقتل أكثر من 270 مدنيًا في معارك السودان
أخبار دولية
2023-04-19 | 11:23
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مقتل أكثر من 270 مدنيًا في معارك السودان
مقتل أكثر من 270 مدنيًا في معارك السودان
قتل أكثر من 270 مدنيًا في المعارك الدائرة في السودان منذ السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب ما أعلنت الأربعاء سفارات الدول الغربية في الخرطوم في بيان مشترك، محذرة من أن هذه ليست سوى "حصيلة مؤقتة".
وقالت البعثات الدبلوماسية الـ15 ومن بينها خصوصًا سفارات الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والنروج إن "الحصيلة مرتفعة" ويجب على طرفي القتال أن "يوقفوا الأعمال العدائية فورًا وبدون شرط"، محذرين من أن المعارك الضارية المتواصلة تخللتها "هجمات تستهدف المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني".
ويخشى من أن الحصيلة الفعلية للقتلى أعلى بكثير إذ إن العديد من الجرحى لا يمكنهم الوصول إلى المستشفيات.
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